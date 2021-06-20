Горняк22: Барнаульцы недовольны необязательностью автобусов, идущих в садоводства

Общественный транспорт. Автобус Фото: barnaul.org

Жители города возмущаются тем, как относятся водители к дачникам — порой, не замечая их, захлопывают двери и уезжают

В соцсетях жители Барнаула возмущаются работой автобусов, следующих по маршрутам в садоводства. Особенно непунктуально ведут себя автобусники с последними рейсами – как правило, или уезжают на 5-10 минут раньше, чем нужно по расписанию, или бывают случаи, что автобус вообще не приходит.

«Дачный сезон, садоводов много, однако с дачи по вечерам уехать настоящая проблем», – говорят горожане.

«Был случай, когда последний автобус просто не приезжал – многим пришлось остаться на даче ночевать, а кто-то и стоял на остановке – потому что идти было некуда. И это при том, что стоимость проезда 57 рублей в один конец».

Кроме того, обсуждение работы садоводческих маршрутов вызвал традиционный в таких случаях спор: «Зачем нужна дача?»

«Продали дачу и свободны стали. Ради огурцов за 40 рублей и помидоров по 30 не хочется горб получать», – считают некоторые жители города.

ТОЛК