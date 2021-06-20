Горняк22: Вот и пошутили: Собянин ответил юмористу Незлобину о планах на гастроли
Александр Незлобин Фото: @nezlobinofficial
Интернет взорвала шутка комика, который хотел поинтересоваться у мэра Москвы, как надолго затянутся ограничения в столице, введенные из-за корнавируса
На своей страничке в сети Instagram Александр Незлобин опубликовал скрин личной переписки с мэром Москвы, у которого также есть аккаунт в этой соцсети.
В своей ироничной манере Незлобин спросил у Собянина, стоит ли что-то планировать на лето (видимо, имелись в виду гастроли и концерты).
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Через некоторое время в комментариях к посту появился ответ от мэра Москвы:
«Вакцинируйся, и все лето свободен».
Пользователи признали лучшей шутку именно Собянина, а не юмориста Незлобина.
Добавим, ситуация с заболеваемостью в Москве ухудшается – так, 19 июня в Москве выявлено рекордное с начала пандемии количество заболевших – 9 120 человек за сутки. Как отметили в Роспотребнадзоре, 98% случаев заражений в Москве – это индийский штамм коронавируса.