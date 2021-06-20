Горняк22: Народные приметы на 20 июня: почему люди обходили стороной водоемы
Озеро. Река. Водоем Фото: pixabay.com
20 июня — второй день почитания Священномученика Феодота, который многое сделал для христиан в период гонений, а люди в этот день сеяли рожь
Священномученика Феодота Анкирского почитают несколько дней в году: 31 мая, 20 июня и 20 ноября. Он прославился тем, что вел благочестивый образ жизни, обладал даром исцеления, а еще помогал христианам во время гонений императора Диоклетиана во второй половине III века. У Феодота была своя гостиница, где он укрывал людей, проводил литургии и погребал останки святых мучеников.
20 июня люди отводили для посева ржи, считалось, что если провести его в это день – урожай будет богатым. Также в народе верили, что в это время святой Феодот пугает серпом русалок и не дает им утащить людей под воду, но водоемов все равно старались избегать, указывает Vsyamagik.ru.
20 июня: приметы и поверья
- Если 20 июня тепло – урожай ржи будет хорошим.
- Солнце потемнело, а лес притих – быть грозе.
- Пчелы сидят на стенках улья – к жаре.
- Голуби ищут укрытия в ясную погоду – пойдет дождь или град.
- Дым от костра по земле стелется, а угли ярко тлеют – к непогоде.