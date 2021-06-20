Горняк22: В районе ВРЗ в Барнауле вместе с гаражами сгорело несколько машин

Двое детей погибли при пожаре в Новосибирске, ведутся поиски третьего Фото: Фото: pixabay.com

Очевидцы событий, опубликовавшие видео в соцсетях, рассказывают, что пожарным пришлось вскрывать гаражи, спасая автомобили

Вечером в субботу в районе ВРЗ в краевой столице загорелось сразу несколько гаражей – по разным данным их от 4 до 5. На месте работала служба МЧС.

Спасателям пришлось вскрывать гаражи и выкатывать машины, пытаясь спасти их от пожара. Однако спасти некоторые автомобили не удалось – они сгорели.

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