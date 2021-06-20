Горняк22: Прямая линия Владимира Путина с россиянами состоится 30 июня
Президент Владимир Путин Фото: Фото: kremlin
В прошлом году из-за пандемии коронавируса прямая линия президента с народом не проводилась – в последний раз ее провели 20 июня 2019 года
Сайт Кремля сообщает о начале сбора вопросов от граждан России для прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Она состоится 30 июня – трансляция начнется на телеканалах в 12.00 по московскому времени.
На сайте Кремля сообщается, что президент будет общаться с россиянами «в свободном режиме» и «ответит на вопросы, которые интересуют граждан». Как правило, после проведения прямой линии Путин направляет список поручений и назначает ответственных за их исполнение.
Как можно задать вопросы президенту Путину:
- через приложение Москва – Путину
- через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф)
- через СМС-сообщения на номер 0–40–40
- по телефону 8–800–200–40–40
- в официальных группах программы – vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.
Сообщается, что сбор вопросов начнется с 20 июня и будет продолжаться до окончания программы.
Транслировать прямую линию с президентом будут многие российские телеканалы – Первый, Россия 1, Россия 24, НТВ, Мир, ОТР. Также прямую линию можно будет слушать в эфире радиостанций Маяк, Вести FM, Радио России.
Добавим, что прямая линия с президентом пройдет уже в 18-й раз.