Горняк22: Умер актёр из сериала «Убойная сила» Андрей Егоров
Андрей Егоров Фото: teatrarmii.ru
По словам знакомых, несмотря на востребованность в профессии, актёр был непубличным человеком. Он не афишировал личную жизнь и не посещал светские мероприятия
17 июня в Москве умер заслуженный артист России, актёр театра и кино Андрей Егоров. Об этом сообщил Центральный академический театр Российской армии.
«В нашем театре Андрей Павлович исполнил более 20 ролей. Последние годы был занят в спектаклях «Судьба одного дома» и «Красное колесо». Мы приносим глубокие соболезнования родным и близким Андрея Павловича. Для театра его уход – невосполнимая утрата» – написали представители.
Причина смерти артиста пока не разглашается. 19 июня в 11 часов состоится церемония прощания. При этом место похорон пока не указали.
Андрей Егоров начал сниматься в середине 1990-х. В кино артист чаще всего появлялся в ролях второго плана. Снялся в таких известных сериалах, как «Дальнобойщики», «Убойная сила» и «Оптимисты».
Ранее «Толк» сообщал, что глава СК взял под контроль проверку по факту смерти актрисы Ирины Цывиной. По словам дочери артистки, незадолго до гибели мать жаловалась на поведение своего старшего сына.