Горняк22: Почти 70 жилых домов подтоплены в барнаульском Затоне

Барнаулка. Обь. Паводок Фото: Толк

В некоторых районах края обостряется паводковая обстановка — вода в реках растет и угрожает подтоплением населенным пунктам

В некоторых районах Алтайского края сохраняется напряженная паводковая обстановка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по краю. Так, есть угроза подтопления в Бийском, Красногорском районах, в барнаульском поселке Затон и в городе Новоалтайске.

Согласно данным сайта ЦГМС, уровень воды в Оби в районе Камня-на-Оби поднялся на 3 см за сутки и составил 663 см (критическая отметка – 680). Также на 3 см вода поднялась в Шелаболихе, составив 667 см (критическая – 725 ). В Бийске же, напротив, вода начала сходить – уровень воды в реке Бия снизился на 15 см за сутки.

В МЧС уточняют, что их подразделения функционируют в режиме повышенной готовности, организовано дежурство.

По данным Алтайского ЦГМС до 5 июня возможно продолжится подъем уровней воды в Барнауле до 565 – 575 см (критическая отметка 540 см). За сутки подъем уровня воды составил 4 см.

Сейчас в Затоне подтоплено уже 69 участков, и вода продолжает прибывать.

Ранее жители Затона пожаловались, что не могут попасть домой из-за подтопления и сооруженной дамбы. При этом, по их словам, помощь им никто не оказал.

ТОЛК