Горняк22: Труп мужчины обнаружили в кустах в Нагорном парке Барнаула
Полиция. ЧП Фото: Инцидент Барнаул
Сейчас на месте работают экстренные службы и сотрудники полиции. Экспертиза покажет, от чего умер мужчина и что с ним произошло
Днем 4 июня в зарослях Нагорного парка был обнаружен труп неизвестного мужчины, сообщает «Инцидент Барнаул». О причине его смерти не сообщается.
Сейчас на месте работает полиция. Выясняется личность умершего и обстоятельства его смерти.
Ранее жители алтайского села нашли обгоревший труп мужчины. В ходе предварительного расследования удалось установить, что погибший был убит.