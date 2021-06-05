Горняк22: В Барнауле начались работы по благоустройству Мизюлинской рощи

Мизюлинская роща Фото: barnaul.org

Благоустройство Мизюлинской рощи проводится в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2020 году данную площадку выбрали сами жители с помощью интернет-голосования

Проект благоустройства Мизюлинской рощи получил одобрение инициативной группы, и подрядчик уже начал работы на участке, сообщает пресс-центр мэрии.

Сейчас компания «СК Город» приступила к демонтажу старого асфальта, уборке поросли и вырубке части старых деревьев. Далее будут подготовлены котлованы под новые пешеходные и велодорожки. По решению горожан, для этого будут использовать как асфальтовое, так и плиточное покрытие.

Обновленная траектория пешеходных и велодорожек позволит максимально сохранить деревья и зеленые насаждения в роще. Также в рамках проекта предусмотрена высадка новых саженцев рябины, сосны, березы, лиственницы, яблонь, ели, черемухи и т.д.

В целом в проекте сохранилась изначальная схема планировки рощи с добавлением точек притяжения. В частности, здесь построят две игровые площадки для детей разного возраста, установят малые архитектурные формы, скамейки, урны, проведут освещение, будут работать камеры видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что барнаульцы одобрили обновленный проект благоустройства Мизюлинской рощи.

Напомним, вопрос сохранности зеленых насаждений в Мизюлинской роще стал беспокоить местных жителей после того, как стало известно о решении облагородить территорию. По заданию подрядчику предстоит вырубить здесь 103 дерева.

После резонанса, вызванного перспективой вырубки деревьев, в мэрии приняли решение провести повторное обследование насаждений «для определения признаков аварийности с целью корректировки проекта для минимизации сноса». В администрации сообщили, что в роще планируют высадить 129 новых деревьев, а работы по благоустройству завершить к 1 сентября.

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