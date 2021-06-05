Горняк22: Кто такой «ангарский маньяк» и почему о его преступлениях снова заговорили

Убийца. Маньяк. Нож Фото: Tumisu с сайта Pixabay

Экс-милиционер Михаил Попков больше известен как «ангарский маньяк» и самый жестокой серийный убийца в истории России. Он признался еще в двух убийствах, о которых ранее было не известно

«Ангарский маньяк» Михаил Попков рассказал следователям о еще двух убийствах женщин. Он убил более 80 человек и «обошел» по количеству жертв даже Чикатилу. Он уже несколько лет сидит в тюрьме и написал явку с повинной потому, что захотел в отпуск — поездить по следственным экспериментам вне стен колонии, пишет Lenta.ru.

Евгений Карчевский, возглавивший следственно-оперативную группу по делу маньяка, рассказал, что Попов был женоненавистником.

«Также у него выявили гомицидоманию, то есть непреодолимое желание убивать людей. Это отклонение не влияет на психофизиологическое состояние», – цитирует РИА Новости.

Михаил Попков работал в Ангарске милиционером. Иногда он выезжал на место преступления с группой и проверял, не оставил ли улик. «Ангарский маньяк» начал убивать в 1992 году, а нашли его только в 2012. Обычно Попков караулил девушек и женщин на остановках или возле злачных мест. Предлагал подвезти и выпить. Своих жертв Попков насиловал и убивал.

Поймать Михаила Попкова позволила экспертиза ДНК. В нулевых ее сделали практически всем жителям Ангарска. В итоге сперма, обнаруженная на телах нескольких жертв, совпала с образцами одного из подозреваемых.

У Михаила Попкова до его последнего признания уже было два пожизненных срока, пишет РБК. Теперь Ангарский городской суд приговорил его еще к девяти годам и восьми месяцам колонии.

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