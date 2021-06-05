Горняк22: Ангарский маньяк получил ещё один срок за убийство более 80 женщин

Михаил Попков Фото: кадр из youtube.com

Михаил Попков — самый кровавый серийный убийца в истории современной России. На его счету более 80 доказанных убийств женщин в Ангарске

Ангарскому маньяку‎ Михаилу Попкову добавили девять лет и восемь месяцев за два ранее неизвестных убийства. Этот срок прибавили к двум пожизненным, которые он отбывает за убийство более 80 женщин, сообщает Telegram-канал 360tv.

Следователи установили, что Михаил Попков с 1994 по 2010 годы совершал преступления на территории Иркутской области. Маньяк нападал на женщин в возрасте от 17 до 38 лет. В то время он работал в милиции. Задержали его только в 2012 году во Владивостоке.

Ранее «Толк» сообщал, что Михаил Попков признался в новых расправах. По его словам, он сделал это, чтобы поездить по следственным экспериментам и отдохнуть от Торбеевского централа.

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