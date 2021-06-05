Горняк22: Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Моргенштерн Фото: instagram.com/morgen_shtern

Дело рэпера было рассмотрено без прессы, так как в суде еще действуют санитарные ограничения, но при личном присутствии музыканта

3 июня Зюзинский суд Москвы признал виновным рэпера Алишера Валеева (Моргенштерн) в пропаганде наркотических средств в клипах «Розовое вино – 2» и Family и назначил ему административный штраф в размере 100 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Адвокат рэпера Сергей Жорин рассказал, что суд отказал им в 15 ходатайствах и они собираются подать апелляцию.

«Суд отказался допросить свидетелей, отказал в назначении фоноскопической экспертизы и во многом другом. Фактически нам не дали никакой возможности доказать невиновность Алишера и сделать процесс открытым. Будем обжаловать», – объяснил он.

При этом сам музыкант заявил, что готов выплатить назначенный штраф, но будет добиваться своего оправдания. Рэпер также отметил, что песни, ставшие предметом административного дела, «не блокируют».

На следующий день после суда Моргенштерна госпитализировали из-за камней в почках. Рэпер рассказал, что такую острую боль почувствовал впервые в жизни. Он призвал фанатов беречь себя и не употреблять запрещенные вещества. Об этом он рассказал в прямом эфире в Instagram.

Напомним, что в марте Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить клипы «Розовое вино – 2» и Family на пропаганду наркотиков в детской среде.

Ранее «Толк» сообщал, что Моргенштерн не признал вину в деле о пропаганде наркотиков. Рэпер появился в суде в сопровождении своей девушки Дилары Зинатуллининой и адвоката Сергея Жорина, при этом назвав происходящее цирком.

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