Горняк22: Доходы Рамзана Кадырова за два года выросли в 50 раз и достигли 381 млн рублей

Рамзан Кадыров Фото: vk.com/ramzan

Доходы главы Чечни за 2020 год превысили заработок всех губернаторов с первого по десятое место с списке богатейших глав регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров заработал больше всех среди глав российских регионов в 2020 году, сообщили «Открытые медиа».

В 2021 году глава Чеченской республики задекларировал доход почти в 381,19 млн руб. При этом за последние два года доходы Кадырова выросли в 50 раз. Если в 2018 году его годовой доход составлял 7,5 млн рублей, то в 2019 году политик задекларировал уже 148 млн рублей.

На втором месте по доходам губернаторов в России оказался глава Марий Эл Александр Евстифеев с 84,7 млн рублей. Третье место занял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев с 79,8 млн рублей.

Кроме того, в рейтинге самых богатых глав регионов по итогам 2020 года оказались: Игорь Артамонов – Липецкая область (69,2 млн рублей), Александр Усс – Красноярский край (30,1 млн рублей), Дмитрий Артюхов – ЯНАО (25,2 млн рублей), Дмитрий Азаров – Самарская область (24 млн рублей), Олег Кожемяко – Приморский край (23,6 млн рублей) и Валерий Лимаренко – Сахалинская область (20,7 млн рублей).

Ранее вице-премьеры алтайского правительства опубликовали доходы за 2020 год. У большинства чиновников доходы за год показали рост, однако были и те, чей уровень дохода остался на прежнем уровне.

ТОЛК