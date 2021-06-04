Горняк22: Пьяного дезориентированного казаха нашли на госгранице в Алтайском крае

Задержание нарушителя Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ

Пограничники обнаружили неизвестного, который следовал от госграницы «вглубь Российской Федерации» — документов при нем не было

Нарушителя государственной границы задержали в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ.

Инцидент произошел в середине мая на территории Угловского района – пограничники обнаружили неизвестного, который следовал от госграницы «вглубь Российской Федерации». На момент задержания документы, удостоверяющие личность, у нарушителя отсутствовали.

В результате разбирательства удалось установить, что задержанный является гражданином одной из стран Центрально-Азиатского региона – в состоянии алкогольного опьянения он потерял ориентацию на местности и незаконно пересек границу.

«В связи с отсутствием в действиях задержанного состава преступления нарушитель привлечен к административной ответственности», – пояснили в ведомстве.

Мужчину передали сотрудникам пограничной службы Республики Казахстан.

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