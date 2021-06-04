Горняк22: Моргенштерн не признал вину в деле о пропаганде наркотиков

Моргенштерн Фото: кадр из youtube.com

Рэпер приехал в Зюзинский суд Москвы, который рассмотрит административное дело о пропаганде наркотиков в его клипах и треках

Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) перед заседанием по административному делу о пропаганде наркотиков не признал вину в пропаганде наркотиков, сообщает «РИА Новости».

«Я абсолютно невиновен, и мы сегодня это докажем, если суд будет честным и справедливым», – рассказал артист у входа в суд.

Рэпер появился в суде в сопровождении своей девушки Дилары Зинатуллининой и адвоката Сергея Жорина. Дело рэпера рассмотрят без прессы, так как в суде еще действуют санитарные ограничения, сообщает ТАСС.

«У меня подозрение на камешки в почках, но я не мог пропустить такое событие. Дело важное», – рассказал музыкант, отвечая на вопрос о своем самочувствии.

Кроме того, музыкант заявил, что всё запрещённое становится только популярнее, поэтому он предложил просто перестать о нём говорить, а не запрещать творчество. Моргенштерн также пожаловался, что суд отказался пускать на заседание его гражданскую жену Дилару Зинатуллину.

Напомним, что против Моргенштерна было возбуждено административное дело о пропаганде или незаконной рекламе наркотических средств. Позже экспертиза подтвердила пропаганду наркотиков в клипах «Розовое вино-2» и Family. Музыканту может грозить приостановление деятельности на срок до 90 суток и денежный штраф до 1 млн рублей.

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