Горняк22: Годовалый ребёнок упал в канализацию в Новосибирске

Колодец. Люк Фото: pixabay.com

Сейчас врачи оценивают состояние мальчика как удовлетворительное. Ребёнка пока оставили в больнице для наблюдения врачей

2 июня в Новосибирске на проспекте Карла Маркса во прогулки с матерью годовалый ребёнок наступил на крышку канализационного колодца и упал вниз, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что ребенок с матерью находились на территории Новосибирского государственного технического университета. На газоне мальчик наступил на металлическую крышку люка, которая перевернулась, и ребенок, пролетев 2,5 метра, упал в колодец.

Из колодца ребенка достали очевидцы, после этого его вместе с мамой доставили в больницу. Врачи диагностировали у мальчика травму живота и сотрясение мозга.

Следователи установили, что на люке колодца отсутствовало одно из фиксирующих креплений и возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Прокуратура Ленинского района Новосибирска началу проверку в связи с инцидентом.

Ранее «Толк» сообщал, что мальчик, на которого сбросили бутыль с водой в Барнауле, сломал позвоночник. По данным источника, пострадавший мальчик в тот день играл в компании тех же детей, которые сбросили с высоты наполненную водой бутыль.

ТОЛК