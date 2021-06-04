Горняк22: «Матч ТВ» может лишиться трансляций чемпионата Европы по футболу

Сборная России по футболу Фото: instagram.com/teamrussia

Российские телевещатели всё ещё не могут определиться с тем, кто и в каком объеме будет показывать матчи предстоящего чемпионата Европы по футболу

В эфирной сетке телеканала «Матч ТВ» всё ещё нет ни одной прямой трансляции чемпионата Европы по футболу, открытие которого состоится на следующей неделе. При этом телеканалы «Россия» и «Первый канал» уже частично продемонстрировали расписание, сообщает sports.ru.

По последней информации, это произошло из-за конфликта генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки и руководителя Telesport Петра Макаренко. Именно эта компания традиционно выступает в роли посредника и владеет правами на матчи сборной России и Евро-2020 в России.

Предположительно, из-за этого и товарищеский матч Россия – Польша был транслировал «Рен ТВ», а не «Матч ТВ». Отмечается, что «Матч ТВ» может лишиться и плей-офф турнира по футболу.

Пётр Макаренко пока никак не прокомментировал ситуацию. «Первый канал» и «Россия» возможный перенос трансляций плей-офф с «Матч ТВ» не подтвердили.

Напомним, что недавно Тина Канделаки публично выразила претензии в адрес властей Алтайского края, упрекнув их в том, что они не способствовали тому, чтобы федеральный телеканал транслировал второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

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