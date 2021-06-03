Горняк22: Пожарные локализовали крупное возгорание на рынке Барнаула

Место происшествия Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожар в здании рынка на Власихинской 59/2 произошел днем 2 июня. Спасатели работали по повышенному рангу сложности. Из здания вывели 120 человек

Пожарные локализовали возгорание на рынке Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

«На момент локализации площадь [пожара] составила 850 квадратных метров», – сообщили в ведомстве.

Уточняется, что на ликвидацию огня привлекли силы 16 единиц техники и 61 человека личного состава.

Пожар в здании рынка на Власихинской 59/2 произошел днем 2 июня. Спасатели работали по повышенному рангу сложности. Из здания вывели 120 человек. О пострадавших не сообщается.

Специалистам предстоит уточнить причину случившегося.

ТОЛК