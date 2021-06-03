ГОРНЯК22 03.06.2021
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Горняк22: Минобрнауки назвал дату всероссийского студенческого выпускного

Горняк22
5 часов Ago

Выпускной Фото: pixabay.com

В прошлом году из-за пандемии коронавируса Всероссийский выпускной во многих регионах страны провели только в онлайн-формате

В этом году Всероссийский студенческий выпускной состоится 10 июля, заявила замглавы Минобрнауки РФ Елена Дружинина. Об этом сообщает «РИА Новости».

«У нас будет смешанный формат всероссийского студенческого выпускного 10 июля», – рассказала она.

Ранее «Толк» сообщал, что эксперты подсчитали, во сколько для родителей обойдётся выпускной детей. При этом, по результатам опроса, большая часть суммы уйдёт на покупку выпускного наряда.

ТОЛК

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