Горняк22: Как и когда правильно поливать огород: главные правила
Полив. Лейка. Огород Фото: pasja1000 с сайта Pixabay
Поливом лучше заниматься до 9-10 часов утра или вечером после 17 часов. Свежевысаженную рассаду поливают каждый день, а прижившиеся растения — раз в 2-3 дня
01 июня, 6:19
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Как правильно поливать огород
- Большинство растений лучше поливать под корень, не оставляя луж на поверхности почвы, рекомендует «Российская газета».
- В жаркую погоду днем растения лучше не поливать, предпочтительны раннее утро или вечер.
- Если похолодало, нужно поливать растения в середине дня или утром.
- Полив может быть редким, но обильным. Это лучше, чем частый, но недостаточный.
- Чрезмерный полив может привести к гибели растений, а сырость создает идеальные условия для распространения и развития болезней.
- Рассаде и семенам нужно, чтобы верхний слой почвы был увлажнен. А растениям побольше нужна глубинная влага.
- Через несколько часов после полива можно разрыхлить почву. Это поможет сохранить влагу, и дать доступ для кислорода.
- Температура воды при поливе должна быть 18-25 градусов.
- Воды для полива должна быть химически чистой (без примесей солей и хлора), и желательно не жесткой.
- Капуста очень любит влагу. Также частый полив необходим редису, редьке, щавелю, многолетнему луку, зелени. Огурцы надо начинать щедро поливать после начала цветения, как и томаты. Реже можно поливать свеклу, морковь, кабачки, картофель, фасоль, ревень, спаржу – они плохо переносят переувлажнение.