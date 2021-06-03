Горняк22: Соцсети: в Барнауле брошенная с балкона 15-этажки бутылка попала в ребенка

Место происшествия Фото: "Инцидент Барнаул"/"ВКонтакте"

По предварительным данным, подростки сбросили с общего балкона пятилитровую бутылку с водой, она попала в мальчика, который в это время проходил под окнами

11-летний ребенок пострадал при падении бутылки с балкона барнаульской 15-этажки. Об этом сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

ЧП произошло веером 2 июля по адресу: улица Взлетная, 3 (квартал «2000»).

По предварительным данным, подростки сбросили с общего балкона пятилитровую бутылку с водой, она попала в мальчика, который в это время проходил под окнами.

Пострадавшего увезла скорая помощь. О его состоянии не сообщается.

На месте работали сотрудники полиции.

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