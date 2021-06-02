Горняк22: Легковушка сбила девушку на пешеходном переходе в Барнауле

ДТП. Барнаул Фото: Инцидент Барнаул

На кадрах видно, что у автомобиля разбито лобовое стекло. О состоянии пострадавшей ничего не известно. Информация уточняется

Днем 1 июня на улице Энтузиастов, 33 в Барнауле автомобиль Toyota Karina сбил 21-летнюю девушку на пешеходном переходе, сообщает «Инцидент Барнаул».

Предварительно известно, что 29-летний водитель сбил девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП девушка получила травмы и была доставлена в горбольницу №1. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Барнауле поймали сбившего ребенка водителя Toyota.

ТОЛК