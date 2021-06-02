ГОРНЯК22 03.06.2021
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Горняк22: В здании Алтайского краевого суда произошло короткое замыкание

Горняк22
15 часов Ago

Алтайский краевой суд Фото: Вечерний Барнаул

На кадрах видно, что несколько машин пожарной службы обступили здание суда с двух сторон. Однако ни огня, ни дыма рядом видно не было

Днем 1 июня в подвале здания Алтайского краевого суда (пр. Ленина, 25) произошло короткое замыкание электропроводки. Об этом сообщили «Толку» в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

По словам представителя ведомства, так такового пожара в помещении не произошло, однако пожарные все же выехали на место.

Судя по кадрам, опубликованным в телеграм-канале издания «Вечерний Барнаул», к зданию стянули как минимум четыре пожарных расчета, что свидетельствовало о серьезных масштабах ЧП.

Ранее сообщалось, что в Барнауле за неделю горели три исторически ценных дома.

ТОЛК

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