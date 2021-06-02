Горняк22: Прокуратура одобрила проверку батутов в Алтайском крае

Батут. Фото иллюстративное Фото: instagram.com/air_games_batut/

Проверяющие должны оценить, насколько безопасно оборудование крепежи, проинформированы ли контролеры о технике безопасности и тд

Алтайская прокуратура начала проверку после ЧП с батутом, где пострадали двое маленьких девочек, сообщает пресс-служба краевого ведомства.

К проверке привлекут специалистов государственной инспекции Гостехнадзора по Алтайскому краю. Проверка покажет состояние аттракционов, а также соответствие их требованиям государственных стандартов и нормам. При выявлении нарушений виновных привлекут к ответственности.

Также прокуратура контролирует ход расследования двух уголовных дел, возбужденных по данному факту.

Ранее сообщалось, что в крае начнется проверка батутов после согласования с прокуратурой.

Напомним, вечером 30 мая рядом с трамвайным кольцом в районе Докучаево батут с детьми неожиданно взлетел в воздух и «выбросил» их на трамвайные рельсы. В результате инцидента пострадали две девочки – трех и четырех лет. Обе находятся в реанимации, одна из них подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

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