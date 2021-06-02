Горняк22: С 1 июня в Алтайском крае запустили дополнительные пригородные поезда
Железная дорога Фото: pixabay.com
Из-за введения дополнительных поездов изменится расписание по маршрутам в Арбузовку, Баюново и Озерки. Расписание остальных пригородных поездов остается без изменений
С 1 июня в Алтайском крае введут дополнительные пригородные поезда, из-за которых изменилось расписание маршрутов, сообщает «Алтай-Пригород».
В летний период будут действовать следующие дополнительные пригородные поезда:
(Выходные и праздничные дни).
- 6113 Барнаул – Арбузовка (отправление 10:55, прибытие 12:53).
- 6114 Арбузовка – Барнаул (отправление 18:28, прибытие 20:36).
Ежедневно, кроме понедельника, вторника и четверга:
- 6388 Барнаул – Баюново (отправление 18:02, прибытие 19:17).
- 6387 Баюново – Барнаул (отправление 20:10, прибытие 21:25).
Ежедневно:
- 6022 Барнаул – Озерки (отправление 19:58, прибытие 21:21).
- 6021 Озерки – Барнаул (отправление 4:34, прибытие 5:56).
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