Горняк22: Семейной паре из Екатеринбурга дали по девять лет за убийство приёмного сына

Суд Фото: pixabay.com

Во время допросов подсудимые не признали вину, уверяя, что мальчик поскользнулся в ванной. По версии следствия, ребёнок скончался от черепно-мозговой травмы в результате ударов

В Екатеринбурге суд приговорил 49-летнего мужчину и 46-летнюю женщину к девяти годам и 10 месяцам и девяти годам соответственно за убийство 10-летнего опекаемого мальчика, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Суд установил, что в июле 2018 года подсудимые, испытывая неприязнь к мальчику, которого взяли на опеку, начали его избивать из-за непослушания. Мужчина и женщина били потерпевшего тупыми предметами по руками, туловищу и голове. От полученных травм ребёнок скончался на месте происшествия через некоторое время.

Семейная пара признана виновной по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое в отношении малолетнего, группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Суд приговорил подсудимую женщину-опекуна к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а её мужа к девяти годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок один год и шесть месяцев.

Ранее «Толк» сообщал, что в Екатеринбурге пьяный мужчина зарезал троих человек. Мужчина напал на своих собутыльников в сквере на улице Челюскинцев. На месте нашли три окровавленных тела.

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