Горняк22: Ольгу Бузову обвинили в выступлении в неадекватном состоянии в Волгограде

Ольга Бузова Фото: instagram.com/orenburg_ofk_buzova86

Около тысячи зрителей фестиваля больше часа на жаре ждали появления Ольги Бузовой, и её поведение на сцене многие посчитали не адекватным

29 мая в Волгограде на фестивале ParkSeason Fest выступление Ольги Бузовой закончилось скандалом, сообщает «РИА Новости».

Появившись перед зрителями, артистка нецензурно выругалась в микрофон. Во время исполнения своих песен певица тяжело двигалась, а некоторые её монологи были абсолютно бессвязны. Кроме того, она показала зрителям средний палец.

«Я не скрываю свой возраст. Мне 35 лет, и я дура», – заявила певица со сцены.

В какой-то момент артистка покинула сцену, а потом вернулась через несколько минут в другом костюме. Певица исполнила три песни, после чего ушла со сцены. Подтанцовка продолжила выступление без певицы.

«Когда я закончу, можете уходить. Хотя нет, решайте сами», – закончила она.

Жителей Волгограда возмутило выступление певицы. Зрители засомневались в её адекватном состоянии. Появились предположения, что Бузова вышла на сцену нетрезвой, а кто-то начал уверять, что это опьянение совсем не алкогольное.

Ранее «Толк» сообщал, что Дима Билан извинился за «пьяный» концерт в Самаре в День города. Певец рассказал, что не рассчитал с алкоголем и быстро опьянел, так как ведет здоровый образ жизни.

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