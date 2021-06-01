Горняк22: «Все было исправно»: хозяйка батута, где пострадали дети, рассказала о ЧП

Батут. ЧП. Барнаул Фото: скриншот видео с Инцидент Барнаул

Женщина призналась, что после случившегося намерена закрыть бизнес, и больше им заниматься не будет. При этом она готова помочь семьям пострадавших детей

Хозяйка барнаульского батута, на котором пострадали дети, рассказала, что комплекс был привязан по всем правилам, сообщает «КП на Алтае».

По ее словам, в этот день в городе поднялся внезапный ветер, отметив, что в плохую погоду батут закрыт.

«Контролер кинулась к батуту, когда увидела, что его заворачивает, но она уже ничего не могла сделать», – рассказала хозяйка аттракциона Светлана.

По ее словам, контролер физически не смогла остановить батут, однако пыталась это сделать.

Женщина рассказала, что батут эксплуатировался 2,5 месяца, и якобы крепился он по всем правилам. Она также опровергла информацию о том, что веревки, которые удерживали батут, могли протереться.

Также владелица заявила, что готова оказать помощь семьям пострадавших детей, однако пока с ней никто не связался. Она извинилась перед ними и пообещала молиться за пострадавших девочек.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Толмачево задержали собственника бизнеса. Однако, по словам Светланы, это ее сын и он лишь номинально владеет им. Всеми делами заправляет именно она.

Напомним, вечером 30 мая рядом с трамвайным кольцом в районе Докучаево батут с детьми неожиданно взлетел в воздух и «выбросил» их на трамвайные рельсы. В результате инцидента пострадали две девочки трех и четырех лет. Обе находятся в реанимации, одна из них подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Алтайский следком возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).

ТОЛК