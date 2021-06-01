Горняк22: Бийский пенсионер потерял 2,5 млн рублей после звонка «сотрудника банка»

Преступник. Мошенник. Сеть Фото: pexels.com

Мужчина поверил, что ему звонят сотрудники банка и сделал все, что они просят. В итоге мужчина лишился крупной суммы денег

Полиция ищет мошенников, которые обманули 61-летнего бийчанина на 2,5 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю.

Ему позвонил мужчина и спросил, не подключал ли он свой личный кабинет к другому номеру телефона. Якобы есть подозрительные попытки, которые пока банк блокирует. «Сотрудник» попросил назвать код из СМС, чтобы подтвердить точность владельца. После этого пришли сообщения об одобрении кредита. Эти деньги необходимо было снять и внести на резервный счет в банке-партнере. Тем самым горожанин якобы перекрывал полученный кредит.

Для убедительности к разговору также подключился «сотрудник правоохранительных органов». Мужчина последовал всем указаниям, лишившись денег. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что доверчивая уборщица из Алтайского края оформила кредит и отдала его мошенникам.

ТОЛК