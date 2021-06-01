Горняк22: Власти: в Алтайском крае нет ни одного зарегистрированного батута

Сейчас владельцев батутов на Алтае подвергнут проверкам. Уже сегодня в городе не открылись многие детские надувные комплексы

В правительстве Алтайского края рассказали, что сейчас в регионе нет ни одного зарегистрированного батута из-за моратория на регистрацию таких объектов, который действует до октября 2022 года, сообщает пресс-служба правительства края. По закону все аттракционы, в том числе и батуты, подлежат государственной регистрации.

Теперь власти намерены рассмотреть вопрос об изменении сроков действия моратория. Такое решение было принято в ходе совещания вице-премьера края Александра Лукьянова с детским омбудсменом Ольгой Казанцевой и руководителем инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Александром Фунтиковым.

Кроме того, с 31 мая в крае начинаются внеплановые проверки таких комплексов. Они начнутся сразу же после согласования с прокуратурой.

В Барнауле выявлено более 20 надувных батутов, 14 из которых установлены на площадках у торговых центров, остальные – в парках отдыха. В первую очередь проверят четырех предпринимателей, которые владеют 12 таким батутами. Также проверка коснется 45 батутов в городах и районах края.

Сейчас на офсайте инспекции открыта горячая линия 8 (3852) 35-36-46, куда можно заявить об эксплуатации батутов с возможными нарушениями.

Во все муниципалитеты края направлено распоряжение губернатора Алтайского края о необходимости согласования с органами гостехнадзора вопроса о выдаче разрешений на установку аттракционов.

Напомним, вечером 30 мая рядом с трамвайным кольцом в районе Докучаево батут с детьми неожиданно взлетел в воздух и «выбросил» их на трамвайные рельсы. В результате инцидента пострадали две девочки трех и четырех лет. Обе находятся в реанимации, одна из них подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Алтайский следком возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).

Вместе с тем, владелица батута рассказала, что все оборудование на «улетевшем» батуте якобы было исправно, а крепежи отвечали нормам.

ТОЛК