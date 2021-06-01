Горняк22: Магазин-бомж в центре Барнаула заманил федерального арендатора

Сеть "Магнит" Фото: "Толк"

В знаменитом магазине на проспекте Красноармейском, который несколько лет стоял разоренным и ждал новых хозяев, откроется «Магнит»

В Барнауле открывается очередной магазин краснодарской сети «Магнит». На этот раз помещение выбрано на проспекте Красноармейском в здании, в котором когда-то торговали продуктами под вывеской «Угринич».

Здание на Красноармейском, 33, в котором на первом этаже работал продуктовый магазин «Угринич», теперь займет новый арендатор – «Магнит». Открытие запланировано на 30 июня, сообщили в офисе компании.

Сейчас в новую торговую точку подбирают персонал: директора, товароведа и продавца-кассира (возможно без опыта с прохождением стажировки). Для соискателей указаны контактные телефоны барнаульского офиса.

18 мая, 9:36

Компания Ракшина купила супермаркет «Лэнд24» в центре Барнаула

О планах «Марии-Ра»на действующий элитный супремаркет пока ничего не известно. Буквально в соседнем здании у торговой сети уже есть свой магазин

Ранее здание магазина принадлежало компании «Изумрудная страна», которая обанкротилась. В 2020 году имущество продали с аукциона и покупателем стал владелец сети «Дикси» Дмитрий Колотин. Он занялся поиском арендаторов или покупателей, ориентируя первый и второй этажи под торговлю, а остальные два под офисы.

Что известно о «Магните»

«Магнит» открыл свою первую торговую точку в Барнауле в мае 2014 года на ул. Эмилии Алексеевой – дверь в дверь с магазином алтайской сети «Мария-Ра» Александра Ракшина.

По данным сервиса 2ГИС, сейчас в Барнауле работает 71 магазин торговой сети «Магнит», которую развивает краснодарская компания «Тандер». В целом по России у него 15 тыс. продуктовых магазинов и еще несколько сот супермаркетов, хозмагазинов и аптек. В 2021 году стало известно, что «Магнит» хочет укрупниться за счет покупки сети «Дикси».

Эксперты полагают, что сильный региональный ритейлер «Мария-Ра» сдерживает бурное развитие этого и других федеральных проектов. Однако они все равно наступают. В 2020 году в Барнауле начали работать «Красное и белое», «Бристоль», «Монетка» и другие представитель продуктового ритейла из федерального центра.

ТОЛК