Горняк22: В Москве умер актёр из фильма «Женитьба Бальзаминова»

Филимон Сергеев Фото: кадр из фильма "Рысь выходит на тропу" (1982)

Актёр прославился после ролей в таких фильмах, как «Рысь выходит на тропу», «Женитьба Бальзаминова», «Две судьбы» и «Россия молодая»

В Москве умер 79-летний российский и советский актер театра и кино Филимон Сергеев, сообщает «Пятый канал».

Стало известно, что актёра нашли мертвым в его московской квартире на Верхней Красносельской улице. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. По предварительной версии, артист скончался по естественным причинам за три часа до обнаружения.

Филимон Сергеев родился 28 июля 1941 года. Некоторое время учился в Школе-студии МХАТ и ВГИКе на режиссерском факультете, но не окончил ни одно их учебных заведений. С 1963 года за свою актёрскую карьеру сыграл более чем в 50 фильмах и сериалах.

Ранее «Толк» сообщал, что в США в авиакатастрофе погиб сыгравший Тарзана актёр Джозеф Лара. Небольшой самолет, на борту которого находились семь человек, в том числе жена актёра, упал в озеро Перси Прист. Все находившиеся на борту погибли.

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