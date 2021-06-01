Горняк22: В июне будут трехдневные выходные дни в честь Дня России

Выходной Фото: pixabay.com

Для тех, кто работает шесть дней в неделю, выходной оставят в День России, а с 14 июня дня них начнётся стандартная рабочая неделя

В июне россиян, работающих на пятидневной рабочей неделе, ожидают долгие выходные из-за празднования Дня России, напомнил адвокат Владимир Постанюк, сообщает «Российская газета».

Юрист отметил, что 12 июня в стране отмечается День России, который объявлен нерабочим праздничным днём. В этом году дата выпадает на субботу, поэтому выходной перенесут на понедельник, 14 июня.

Кроме того, в предпраздничную пятницу, 11 июня, россиян ожидает сокращенный на час рабочий день.

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