Горняк22: Астрологи назвали знаки зодиака, которые отравляют жизнь окружающим

Конфликт. Ссора Фото: pexels.com

Специалисты перечислили несколько знаков зодиака, которые не дают спокойно жить окружающим людям и оказываются непросты в общении

В общении с Рыбами окружающие могут почувствовать раздражение. Представители этого знака быстро завоевывают доверие человека, а потом используют его в своих целях. Уже на следующий день после знакомства Рыбы могут начать просить у людей помощи, сообщает «Слово и Дело».

При разговоре с людьми Девы часто выбирают роль критика. Людям этого знака сложно угодить, из-за этого не каждый человек рядом с ними будет себя чувствовать комфортно.

Портить жизнь близким людям могут и Скорпионы. Они способны на подлость и месть. Они часто проявляют агрессию, что отражается на эмоциональном состоянии других людей.

Ранее астрологи перечислили знаки зодиака, которых защищают высшие силы. По словам специалистов, Стрельцов ангел-хранитель наделяет мощным зарядом позитива, благодаря которому они достигают успеха.

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