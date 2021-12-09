Горняк22: Трогательные поздравления с Днем Героев Отечества в стихах, прозе и смс
Ветеран. Герой. Отечество. Медали Фото: Фото: pixabay.com
9 декабря наша страна отмечает памятное событие – День Героев Отечества. Дата приурочена к учреждению ордена Святого Георгия Победоносца
Поздравления с Днем Героев Отечества в стихах
Могуча Россия на все времена —
И в прежние годы, и ныне.
Героями наша Отчизна сильна,
Отечество славится ими.
Сегодня героев поздравить хотим:
Вас много, мы вами гордимся.
Мы помним, мы любим — на этом стоим,
На вас походить мы стремимся.
Для тех, кто стоит на защите страны,
Мы душу и сердце откроем.
Отважны, надежны и духом сильны.
Так вечная слава героям!
В День Героев Отечества
Пусть вспыхнут в небе салюты,
И каждое имя вспомнит
Страна пусть в эти минуты.
Памяти, чести и славы
Достоин пусть будет герой
И тот, кто ушел за грани,
И тот, кто сейчас живой.
Вы Родины верные дети —
Дочери и сыновья,
Пред подвигом вашим в молчании
Склоняю голову я.
Сегодня чтит страна своих героев.
Всех тех, кто до последнего стоял,
И, не жалея жизни и здоровья,
Сбивал с врага отчаянный оскал.
Кто шел под пули с буйной головою
И не пугался рвущихся гранат,
Кто за семью и Родину с любовью
И мужеством сметал заслон преград.
Мы головы сегодня преклоняем
За подвиги, что век не перечесть,
Приумножать и дальше обещаем
Страны родной величие и честь!
Поздравления с Днем Героев Отечества в прозе
Поздравляю с Днём Героев Отечества и от души желаю доброй памятью чтить наших героев-предков и с большим уважением встречать героев современного мира. Пусть всегда будет, кому отстоять честь нашего Отечества, пусть будут наши Герои здоровы, крепки и непобедимы!
Всех тех, кто проливал кровь и пот, кто стоял до последнего ради Родины, поздравляем с Днем Героев Отечества. Ваш подвиг никогда не будет забыт. Пройдут годы, пролетят века, а то, что вы сделали, всегда останется в памяти будущих поколений. С праздником вас и света в душе!
9 мая. День Победы Фото: Анна Меньшикова
Поздравляю с Днём Героев Отечества и желаю не терять героизма и оптимизма, быть верным Родине до конца и стремиться к светлой жизни. Пусть вера всегда остается сильной, пусть никогда не угаснет надежда, пусть крепкой будет любовь и прочным здоровье.
Поздравления с Днем Героев Отечества в смс
Гордится матушка Россия,
Что сыновья такие есть,
Кому бесстрашие по силам,
Хвала вам вечная и честь.
Сегодня слава всем Героям,
Кто за Отечество горой.
Ведь мир и жизнь страны готовы
Закрыть от бед они собой.
Герои Отечества, вас поздравляю!
Здоровья и нервов стальных вам желаю,
Смекалки, удачи и позитива,
И классного, дружного вам коллектива!
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