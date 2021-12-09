Горняк22: Очевидцы сообщили о мощном хлопке у жилой высотки в Барнауле

Момент инцидента Фото: кадр из видео

Момент инцидента попал на камеру уличного наблюдения, расположенную рядом с шестнадцатиэтажным домом. От звука взрыва сработали «сигналки» припаркованных автомобилей

В Барнауле на стройке жилого дома произошел мощный хлопок. Об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

По данным источника, ЧП произошло вечером 8 декабря по адресу ул. Промышленная, 4, – рядом с уже заселенным шестнадцатиэтажным домом. На опубликованных кадрах видна яркая вспышка и слышен громкий звук взрыва.

Как сообщили «Толку» в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, вызовов по этому адресу не было.

О пострадавших не сообщается.

ТОЛК