Горняк22: Очевидцы сообщили о мощном хлопке у жилой высотки в Барнауле
Момент инцидента Фото: кадр из видео
Момент инцидента попал на камеру уличного наблюдения, расположенную рядом с шестнадцатиэтажным домом. От звука взрыва сработали «сигналки» припаркованных автомобилей
В Барнауле на стройке жилого дома произошел мощный хлопок. Об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».
По данным источника, ЧП произошло вечером 8 декабря по адресу ул. Промышленная, 4, – рядом с уже заселенным шестнадцатиэтажным домом. На опубликованных кадрах видна яркая вспышка и слышен громкий звук взрыва.
Как сообщили «Толку» в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, вызовов по этому адресу не было.
О пострадавших не сообщается.