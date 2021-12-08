Горняк22: Сила пробок в утренний час пик в Барнауле достигла восьми баллов

Пробки. Зима Фото: pexels.com

На площади Октября дорожную обстановку осложнило ДТП с участием нескольких автомобилей по направлению к административному центру

Пробки силой восемь баллов возникли в Барнауле утром 8 декабря. Данные передает сервис «2ГИС».

Дорожные заторы возникли на Павловском тракте, улицах Малахова, Попова, Северо-Западной, на проспекте Строителей.

Накануне в городе прошел снегопад, а за ночь после оттепели ударил мороз – возможно, погодные условия оказали влияние на ситуацию в городе.

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