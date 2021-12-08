Горняк22: В Алтайском крае 7 и 8 декабря перекроют часть Чуйского тракта
Чуйский тракт Фото: Анна Меньшикова
Госавтоинспекция края просит участников дорожного движения с пониманием отнестись к временному затруднению дорожной обстановки
7 и 8 декабря в Алтайском крае временно ограничат движение для всех видов транспорта на участках Чуйского тракта. Это связано с плановым движением военных колонн, сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.
Где и на сколько перекроют дороги
7 декабря с 21.50 до 24.00 – «н.п. Косиха – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – н.п. Полковниково».
8 декабря с 17.50 до 20.55:
- «н.п. Украинский – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – н.п. Романово»;
- «н.п. Украинский – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – граница Косихинского и Первомайского районов»;
- «н.п. Полковниково – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – н.п. Косиха».