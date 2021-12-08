ГОРНЯК22 08.12.2021
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Горняк22: В Алтайском крае 7 и 8 декабря перекроют часть Чуйского тракта

Горняк22
14 часов Ago

Чуйский тракт Фото: Анна Меньшикова

Госавтоинспекция края просит участников дорожного движения с пониманием отнестись к временному затруднению дорожной обстановки

7 и 8 декабря в Алтайском крае временно ограничат движение для всех видов транспорта на участках Чуйского тракта. Это связано с плановым движением военных колонн, сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

Где и на сколько перекроют дороги

7 декабря с 21.50 до 24.00 – «н.п. Косиха – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – н.п. Полковниково».

8 декабря с 17.50 до 20.55:

  • «н.п. Украинский – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – н.п. Романово»;
  • «н.п. Украинский – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – граница Косихинского и Первомайского районов»;
  • «н.п. Полковниково – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – н.п. Косиха».

ТОЛК

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