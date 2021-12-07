Горняк22: Романенко опасается позора, если на Алтае «завалят» ремонт 33 школ в 2022 году

Новый детский сад Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Неразбериха с ценами на строительство и ремонт соцобъектов создает большие риски освоения в Алтайском крае федеральных 2 млрд рублей

В 2022 году Алтайский край может получить около 2 млрд рублей из федерального бюджета на капремонт 33 школ по программе, которую накануне выборов в 2021 году инициировал президент Владимир Путин. Пока регион подал заявки на 42 школы, из них на 2022 год – 33, хотя изначально речь шла о 300.

Но и имеющийся объем может оказаться не по плечу региону, который в 2021 году не смог выполнить запланированные работы на большом числе соцобъектов. Такие опасения высказал спикер краевого парламента Александр Романенко на встрече с муниципальными коллегами 3 декабря.

«Знаете, что беспокоит. Не маленькое число школ, которые мы заявили. Беспокоит, сможем ли отремонтировать 33 школы в 2022 году, – обратился к местным депутатам спикер заксобрания. – Придут деньги – а мы не найдем подрядчиков или найдем не тех. Это очень важный вопрос».

Романенко «убедительно попросил» коллег перед принятием бюджетов, а их будут утверждать в декабре, «еще раз собраться, всё взвесить, пройти каждую школу, шагами всё измерить».

03 декабря, 17:30

Жителям Верх-Катунского пообещали «новый» детский сад

В разрушающемся детсаду в селе Верх-Катунское воспитывают более 100 детей — это очень важный социальный объект. Поэтому его планируют восстановить или построить новый

«Это будет позор, если край выпросит 2 млрд, а мы их освоить не сможем в 2022 году. Нам федерация скажет: «Ребята, вы что?! Деньги попросили, мы дали, а вы освоить не можете», – высказался спикер.

Он признал: учитывая состояние школ, фронт работы – огромный. Именно поэтому, считает Романенко, надо не упустить момент, когда необходимо иметь уже готовый пакет документов:

«Это федеральные деньги. За такую возможность нужно цепляться. А у нас на местах много где опоздали. Так часто бывает, что жизнь – в аврале и чрезвычайщине, но без этого тоже деньги не получишь».

Он привел пример Горняка – в «моем родном районе, моей родной гимназии» 16 млн рублей выделили на ремонт крыши – ни один подрядчик на конкурс не вышел. 30 млн предусмотрели на начало работ по капремонту – «администрация не удосужилась даже проектно-сметную документацию разработать».

«2021 год прошел вхолостую. Кого винить? Это нерасторопность нашей работы. Край деньги давал, а мы не приступили ни к тому, ни к этому. А люди ждут. Мы, депутаты всех уровней, ездим обещаем», – посетовал председатель заксобрания.

Между тем, ранее и власти, и застройщики неоднократно называли причины, по которым срываются работы по ремонту соцобъектов. Первая – качество подготовительной работы на местах, когда, например, строительство или капремонт в администрациях курируют профильные ведомства – по образованию или здравоохранению, не имеющие нужных компетенций. Это приводит к плохому качеству проектов и сложностям с прохождением экспертиз.

Вторая – ситуация на рынке, обострившаяся в 2021 году. Из-за взрывного роста цен на металл, стройматериалы стоимость работ по соцобъектам, выставляемая на торги, оказалась несостоятельной – значительно ниже даже их себестоимости. Поэтому подрядчики или отказывались от продолжения уже начатых работ в ущерб себе, или не выходили на аукционы по новым лотам.

Строители на недавнем круглом столе прямо предупредили: текущие стройки школ, детсадов, поликлиник, культурных и спортучреждений – на грани заморозки, а работы на новых объектах могут и вовсе не начаться в следующем году из-за применения. Потому что даже обновленные методики расчета цены не учитывают рост стоимости работ, да и обещанные компенсации по «старым» объектам подрядчики до сих пор не получили.

За январь-сентябрь 2021 года в регионе освоили лишь 52% краевой адресной инвестпрограммы (по ней выделяются деньги на строительство и ремонт соцобъектов), говорил ранее председатель Союза строителей края Александр Мишустин. «Подрядчики работали в убыток, «оборотку» всю загнали в эти объекты и теперь думают, как избежать банкротства», – рассказывал он.

Что за президентская программа о школах

Подготовить пятилетнюю программу масштабного ремонта школ в стране глава государства Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России» в июне, поручил правительству совместно с регионами, писала «Российская газета». Он привел данные, согласно которым 72% зданий школ нуждаются в текущем ремонте, а 10% – в капитальном. Путин просил сделать акцент на сельских школах.

В Алтайском крае работает свыше 1 тыс. школ, большая их часть расположена на селе, около 300 требуют капремонта, сообщали позже в реготделении «Единой России».

«Мы обязуемся оперативно подготовить проектно-сметную документацию. Уверены, что с помощью федерального центра и «ЕР» программа на территории края будет реализована», – говорил перед выборами Александр Романенко.

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