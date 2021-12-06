Горняк22: День подразделений наркоконтроля МВД РФ 2021: история и традиции

Полиция. Фото: Анна Меньшикова, Толк

Ежегодно 6 декабря свой профессиональный праздник отмечают сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков. Рассказываем об истории и традициях праздника

История Дня подразделений наркоконтроля МВД РФ

Специальные подразделения в системе МВД РФ, которые занимаются контролем сбыта наркотиков, появились в 1991 году. Этот исторический период последних дней существования СССР был очень тяжелым, и поэтому появилась необходимость образования нового спецподразделения. Об этом сообщает портал calend.ru.

День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД РФ отмечают с 2016 года. Соответствующее распоряжение подписал министр МВД РФ 23 ноября.

Традиции Дня подразделений наркоконтроля МВД РФ

Полиция Фото: pixabay.com

В этот день все, кто имеет отношение к данному ведомству, принимают поздравления от своих близких и коллег по работе.

6 декабря сотрудников МДВ награждают дипломами и грамотами, присваивают внеочередные воинские звания и выписывают премии.

Этот праздник в Украине отмечают 30 октября, в Белоруссии – 9 октября, а в Кыргызстане – 22 апреля.

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