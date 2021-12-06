Горняк22: Третий за неделю серьезный пожар произошел в частном секторе Барнаула

Пожар. МЧС Фото: Инцидент Барнаул

На кадрах видно, что огонь охватил большую площадь. На месте работали несколько пожарных расчетов. Причина возгорания выясняется

Вечером 5 декабря в Барнауле на проезде Волейбольный произошел крупный пожар – загорелись надворные постройки на площади 50 «квадратов», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

По данным ведомства, огонь мог перекинуться на соседние здания, однако пожарным удалось этого не допустить.

При этом люди самостоятельно успели эвакуироваться из дома – никто не пострадал.

Очевидцы отметили, что из-за пожара перекрывали автомобильное движение по улице Советской Армии, отмечает «Инцидент Барнаул».

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 декабря Барнауле пожар уничтожил дом на площади свыше 200 «квадратов».

Несколькими днями ранее пожар также уничтожил жилой дом в этом же микрорайоне Западный на проезде Ростовский. Здесь семья с детьми осталась без крова.

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