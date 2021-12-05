Горняк22: Алтайский драмтеатр сообщил о краже шляпки-экспоната выставки
Светлана Талалаева в украденной шляпке Фото: Алтайский драмтеатр
В театре заявили, что совершенно не ожидали появления среди большинства интеллигентных зрителей «человека совсем другого сорта»
В Алтайском драмтеатре неизвестный похитил шляпку-экспонат с выставки, приуроченной в 100-летию площадки. Об этом администрация театра сообщила своих соцсетях.
Известно, что в головном уборе на сцену выходила актриса Светлана Талалаева – первая и единственная народная артистка России на Алтае.
В театре попросили вернуть реликвию.
Ранее «Толк» сообщал о том, что в Барнауле вахтерша лицея украла у школьницы кольцо стоимостью 370 тысяч.