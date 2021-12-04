Горняк22: В Бийске перед Новым годом возобновит работу планетарий

Планетарий. Бийск Фото: Сергей Кулыгин, БР

Уникальное здание, построенное 45 лет назад специально для изучения звёздного неба, в последнее время было в плачевном состоянии

В Бийске готовят к открытию планетарий, на реконструкцию которого потратили 35 млн рублей, сообщает «Вести22». На ремонт пошли деньги, полученные в рамках конкурса наукоградов.

Помимо проведенных ремонтных работ, в здании обновили знаменитую роспись в ротонде: космические сюжеты о возникновении и развитии вселенной и тема покорения космоса человеком заиграли новыми красками. Также в планетарии установили новое оборудование для полнокупольных программ.

В обновлённом планетарии будет несколько тематических зон – роботомодуль, космомодуль, аэромодуль и другие. Это научная база, где учатся дети и формируется инженерный потенциал города. К концу года планетарий откроет двери для всех желающих.

Ранее сообщалось, что в Бийске завершается ремонт здания планетария. Его фасад поменяет цвет и будет окрашен в один из оттенков фиолетового.

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