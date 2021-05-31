Горняк22: Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе под Барнаулом

Место ДТП Фото: instagram.com/barnaul.insta

Авария случилась утром 30 мая в районе села Озерки – легковой автомобиль с новосибирскими номерами на большой скорости слетел с дороги

Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе Р-256 Чуйский тракт в Алтайском крае. Видео с места происшествия появились в соцсетях.

Авария случилось утром 30 мая в районе села Озерки – легковой автомобиль на большой скорости слетел с дороги. Находившихся в салоне людей от удара выкинуло в кювет – на кадрах видны как минимум три тела.

Как сообщили «Толку» по предварительным данным в ГУВД, 37-летний водитель Lexus не справился с управлением автомобиля, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель скончался до приезда скорой медицинской помощи. Пассажиры иномарки – 27– и 36-летний мужчины, а также 66-летняя женщина с различными травмами госпитализированы в Тальменскую ЦРБ.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее стало известно о двух пострадавших в результате наезда авто на рынке Барнаула.

ТОЛК