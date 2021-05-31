Горняк22: «Сибирский медведь» Дайнеко отправил в нокаут Тимошенко

Владимир Дайнеко Фото: instagram.com/daineko_mma

Фанаты на странице Дайнеко в Instagram поблагодарили его за красивую победу. Он в свою очередь выразил им признательность за поддержку

Российский тяжеловес Владимир Дайнеко одержал стремительную победу на украинцем Леонидом Тимошенко в главном бою турнира EFC 36. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Встреча состоялась 29 мая в Казани.

Уже в первом раунде россиянин смог нокаутировать соперника.

Фанаты на странице Дайнеко в Instagram поблагодарили его за красивую победу. Он в свою очередь выразил им признательность за поддержку.

После победного поединка уроженец Красноярска претендует на чемпионский титул промоушена в тяжелом весе.

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