Горняк22: Число инфицированных COVID-19 в Алтайском крае увеличилось на 60 человек
Медицина Фото: pixabay.com
Больше всего новых случаев коронавируса отмечено в Барнауле (29), Бийске (7), Бийском районе (4), Рубцовске, Павловском районе (по 3)
60 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Алтайском крае за последние сутки. Об этом 30 мая сообщает региональный оперштаб.
Умерли семь пациентов, все – от COVID-19. Выздоровели 41 пациент.
Новые случаи коронавируса отмечены в Барнауле (29), Бийске (7), Бийском районе (4), Рубцовске, Павловском районе (по 3), Новоалтайске, Алейском и Зональном районах (по 2).
Еще по одному случаю добавилось в Егорьевском, Ключевском, Мамонтовском, Романовском, Советском, Солтонском, Троицком и Целинном районах.
В ковидных госпиталях находятся 632 человека. 149 из них – в тяжелом состоянии, 56 подключены к аппаратам ИВЛ.
Ранее «Толк» сообщал о том, что россиян начали страховать от рисков вакцинации от коронавируса.