Горняк22: 62 тысячам жителей Алтайского края запретили выезжать за границу

Аэропорт Фото: pixabay.com

В преддверии сезона отпусков в ФССП рекомендуют гражданам убедиться в отсутствии задолженности, чтобы избежать неприятностей при пересечении границы

62 тысячам жителей Алтайского края ограничил право на выезд за пределы Российской Федерации из-за долгов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Уточняется, что общая сумма долга у этих лиц составляет 11 млрд рублей. В том числе по:

алиментным обязательствам – более 4 млн

штрафам ГИБДД – 11 млн

кредитным платежам – 118 млн

налоговым платежам – 23 млн

ЖКХ – 380 тысяч

В ведомстве напомнили, что ограничить должника в выезде за пределы страны судебный пристав-исполнитель может при наличии долга свыше 30 тысяч рублей и свыше 10 тысяч – в случае не исполнения требования исполнительного документа по истечению двух месяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения.

В преддверии сезона отпусков в ФССП рекомендуют гражданам убедиться в отсутствии задолженности, чтобы избежать неприятностей при пересечении границы. Сделать это можно в Банке данных исполнительных производств официального сайта УФССП, либо на сайте Портала госуслуг.

Ранее «Толк» перечислил четыре способа легально выехать за границу с долгами.

ТОЛК