Горняк22: Нурмагомедов ответил на слова Рамзана Кадырова в свой адрес

Хабиб Нурмагомедов Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov

Ранее Кадыров назвал Нурмагомедова, который объявил о завершении карьеры, проектом UFC и заявил, что готов заплатить спортсмену любой гонорар

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что не считает нужным реагировать на предложение главы Чечни Рамзана Кадырова устроить бой с членом клуба «Ахмат».

«Неинтересно комментировать», – цитирует РИА «Новости» бойца.

Он пояснил, что за годы публичной карьеры научился не реагировать на такие вещи.

Ранее Кадыров назвал Нурмагомедова, который объявил о завершении карьеры, проектом UFC и заявил, что готов заплатить спортсмену любой гонорар, чтобы тот проверил силы в поединке со спортсменом из клуба «Ахмат». Это заявление вызвало противоречивую реакцию в СМИ и соцсетях.

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