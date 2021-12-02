Горняк22: Потепление до +4 градусов придет в Алтайский край 2 декабря

Зима. Девушка. Снег Фото: Pexels

Волна потепления принесет в регион снегопады и сильный ветер. Правда, уже к выходным вновь вернутся легкий мороз и отсутствие осадков

Днем 2 декабря температура воздуха в Алтайском крае составит -2…-7, а местами по югу воздух прогреется до +4 градусов. В этот день без осадков. Утром местами изморозь. На дорогах по-прежнему сильная гололедица. Ветер подует юго-восточный, с порывами до 12 м/с, сообщает ЦГМС региона.

В Барнауле в четверг около -2…-4 градусов. Без осадков, утром изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

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