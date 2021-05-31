Горняк22: Последний день весны в Алтайском крае будет жарким

Природа. Лето Фото: pixabay.com

Предстоящая рабочая неделя в регионе обещает быть жаркой: ниже +20 градусов столбики термометров опустятся только в субботу

Синоптики дали прогноз на 31 мая в Алтайском крае. Данные передает региональный ЦГМС.

В крае в этот день температура воздуха составит +26… +31 градус. Осадков не ожидается. Ветер южный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле прогнозируется +26… +28 градусов Без осадков. Ветер южный,3-8 м/с.

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